慈樂邨單位陷火海傳爆炸聲　女子疑獨留兩孫兒在家被捕　

慈雲山發生火警。今晨(21日)11時43分，慈樂邨樂滿樓29樓一單位起火冒煙，一名男住戶返回發現後報案求助，並救出單位內姪女(9歲)及姪兒(7歲)，帶同他們落樓逃生。起火單位火勢越燒越烈，全屋迅即陷入火海，更有火球由窗戶噴出，現場一度傳出爆炸聲。

消防員接報到場，派出一隊煙帽隊開動一條喉灌救，同時出動搜救隊協助疏散救援。大廈約100名住戶，由救援人員協助下疏散至樓下暫避，居於起火單位的三叔姪亦安全無恙，幸各人均無大礙。現場火勢被救熄後，消防在場調查起火原因，初步相信單位一房間夾燈懷疑電線短路引致火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。

事件中，起火單位全屋嚴重焚毀，火勢亦波及樓上單位，大廈外牆熏黑。警員經調查後，得悉起火時屋內懷疑只有兩名小姊弟，幸其叔父及時趕返將其救出，其後以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕小童姓黃(52歲)祖母。據了解，小姊弟父親事發時正在上班，其後警員與其取得聯絡，以便了解情況。

據30樓一名姓莊男住戶表示，事發時聽到火警鐘大鳴，他開門查看赫見走廊濃煙密布，連忙呼喚5至6名鄰居一起逃生。他憶述指：「煙好大，你睇唔到我，我睇唔到你，唔走無命！」他由30樓沿樓梯逃至地面，慶幸無受傷，他坦言能死裏逃生，真是「命大」。