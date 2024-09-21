的士司機違例記分制明起生效　打擊濫收車費兜客等

的士司機違例記分制度將於明日(22日)起生效，運輸及物流局局長林世雄今日(21日)表示，干犯相關罪行而被定罪的司機將會被記分，被記15分或以上的司機須停牌一段時間。他希望記分制生效後，可更有效打擊業內少數的違法司機，同時鼓勵奉公守法的司機，繼續提供優質的士服務。

林世雄在網誌表示，記分制涵蓋11項與的士司機相關的罪行，按嚴重性被劃分為三級，分別給予10分、5分及3分；若的士司機干犯相關罪行而被判定額罰款或定罪時，會被記相應的分數，例如濫收車費、兜客等，均會被記10分。若司機在兩年內被記15分或以上，可以被取消駕駛的士資格；若屬初次被取消有關資格，停牌期為3個月，其後再被停牌則每次為期6個月。

他提醒，乘客一旦懷疑司機涉嫌任何不當行為，可記下司機姓名、車牌、司機證編號、事發的日期、時間和地點等資料，並向1823或交通投訴組遞交投訴，或向執法部門舉報。他又指，的士車隊牌照的申請結果已於7月底出爐，各獲選申請人正密鑼緊鼓地為車隊進行籌備工作，非常期待各車隊盡快投入服務，為的士行業帶來全新面貌。

林世雄表示，改善的士服務質素是一個「老大難」的問題，但志不求易，事不避難，當局銳意改革、主動作為。他對的士業界寄予厚望，政府透過創新政策助業界一把，以的士車隊制度帶領業界新風尚，配合加重與的士司機相關的不當行為的罰則，期望業界未來能展現乘客至上的嶄新形象。