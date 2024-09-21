董之英紀念中學錯過學界賽事報名　學體會不接納上訴申請

香港傳統足球名校仁濟醫院董之英紀念中學，因遲報名未能參與學界足球賽事，校方冀望獲中國香港學界體育聯會酌情處理。學體會表示，昨日(20日)召開特別會議，邀請該校校長及體育科主任出席，詳述及補充事件因由，但考慮上訴理由後，認為未能成為理據，經討論和參考過去類似個案，一致議決不接納逾期報名申請，已書面通知上訴裁決。

學體會表示，作為主辦機構需要顧及所有會員學校作全面考量，同時要保持比賽制度的公平性，重申沒有對董之英紀念中學作出禁賽處分，學校仍可報名參加其他組別及尚未截止報名的比賽項目，希望校方能積極面對，為學生締造其他機會，盡快收拾心情，回復學習常規。

學體會又指，7月透過郵寄及傳真形式，通知所有新界地區的中學會員學校有關本年度的比賽報名安排，並上載至學體會網頁；在7月22日至9月2日接受網上報名期間，一直與各會員學校密切聯繫。會方在8月13日接獲董之英紀念中學蓋有校長簽署的「重設網上報名系統登入密碼」申請，學體會亦於同日處理並獲校方以電郵回覆確認，因此相信校方能夠登入網上報名系統及處理報名。

就今次事件，校方早前召開記者會，校監黃偉健及校長黃攸杰鞠躬致歉，並強調校方責無旁貸。校方指出，事件涉及一名前體育科主任因交接不當，令校方延遲報名參加學界沙田與西貢區足球賽。校方稱，前體育科老師於8月31日離職，但直至9月3日，校內體育科老師才揭發無報名。現任體育科主任引述與該名離職教師交接時，對方聲稱「唔見咗密碼」，要求校方自行處理。