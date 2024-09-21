董之英「報漏名」風波　教工會指學校涉不實指控前體育科主任

仁濟醫院董之英紀念中學早前因學校遲交報名表，令學生未能參加學界足球比賽。校方於記者會中提到，前體育科主任「遺失密碼後不跟進」、「交接工作不合作」及「涉事教師曾獲局方發警告信」。香港教育工作者工會今日(21日)發聲明指，接獲該名前體育科主任求助，經調查後，認為學校及校長涉嫌不實指控前體育科主任，使教師名譽嚴重受損，要求校方收回有關言論，並對該名教師公開道歉。

教工會就指，有證據顯示該校黃校長已於7月24日簽妥學體會「申請重設網上報名系統登入密碼」表格，負責人為該校另一名現職教師。學體會於8月13日接獲董之英紀念中學蓋有校長簽署的「重設網上報名系統登入密碼」申請，並於同日處理，亦獲校方以電郵回覆確認，因此相信校方能夠登入網上報名系統及處理報名。

據工會掌握的通訊紀錄顯示，求助人於暑假期間一直與學校負責教師、接任的體育教師進行溝通。截至本年9月13日，求助人仍有與該校接任體育教師聯絡，回應其提問，期間亦有提醒處理報名事宜，亦有與學校相關人士協商補課日期，並於8月31日到董之英紀念中學進行暑期補課。

另外，校方曾於記者會上聲稱離職體育科主任曾收到教育局發出的警告信，不過據工會了解，有關警告信並非由局方發出，是由學校發出。

教工會認為，校長涉嫌多番將學校行政失誤卸責予離職教師，嚴重影響該名求助教師聲譽，有關做法並不恰當，也不專業。工會促請學校收回不實言論及指控，並向求助教師公開道歉，同時向公衆交代真相，避免事件再度惡化。