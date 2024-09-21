航班前座教椅背影響睇電視　港人夫婦促內地女調整不果舉中指

搭飛機遇事應與對方理論或尋求機艙服務員協助，切忌出言不遜甚或出手。近日一名內地女生在社交媒體發布影片，表示在香港乘搭航班時因調整椅背問題，遭後排香港夫婦各種騷擾，期間更爆出歧視字眼，甚至「舉中指」。該女生在片段稱，航班職員曾多次勸阻該對香港夫婦，但初期未有獲換座位等實際方案解決問題。其後，有同機其他乘客看不過眼，發聲制止該對夫婦的挑釁行為，亦有同機香港人譴責他們。最後要由職員出面調換該女生座位才平息事件。

一名網名為「金玥霖」內地女生表示，中秋節(17日)當日乘搭香港飛往倫敦的航班，在飛機平穩飛行後調整椅背角度時，後方一對香港夫婦聲稱該女生影響他們看電視，要求女生調整座椅。女生婉拒後，該夫婦開始將腳伸到前方把手並踢女生手臂及椅背，女生期間曾出聲制止該對夫婦行為，怎料夫婦二人此時開始出言不遜，用「大陸妹」、「大陸人最厲害」及「大陸女生賣笑又得」等挑釁字眼攻擊該女生，期間更向該女生「舉中指」的行為。

發片女生續表示，她曾多次向航班職員反映情況，職員亦多次希望夫婦停止行為，但該夫婦仍繼續騷擾。女生亦有提出換座位請求，但職員以座位全滿為由拒絕女生要求。之後，同機乘客中有人出聲制止該夫婦行為，甚至有香港乘客亦不滿夫婦行為，直言「不要說你們是香港人」、「你們太給香港人丟臉了」。在事件開始激化時，機艙服務員此時開始出面制止爭吵，要求乘客冷靜，並提出可讓女生換位置。該女生質疑航司為何要到這一步才可以換座位，而且面對乘客糾紛時缺乏應對能力。