2026年將進行人口普查　政府在論壇介紹重整措施

本港將於2026年舉行人口普查，政府統計處高級統計師鄭立仁近日在粵港澳大灣區一個統計論壇發表了題為「三大重整舉措：香港2026年人口普查現代化籌劃」的專題演講，介紹2026年人口普查一些重整措施。有關論壇有粵港澳三地統計專家及院校人士參加，交流彼此在統計上的經驗。

政府早前指，2026年人口普查將實行一些重整措施，包括資料搜集期由一個半月延長至一年；更廣泛運用政府決策局和部門的行政數據；及採用與過往中期人口統計相同的抽樣方式，即每五年抽選全港十分之一的住戶，以「長問卷」形式進行詳細訪問，省卻向十分之九的人口進行「短問卷」點算的需要。

至於粵港澳三地統計專家參加的主題為「國際視野的統計方法創新與測度」的統計論壇，於本月19日至20日舉行，實體會場設在佛山，有來自北京、廣東省、香港及澳門等的統計機構代表透過線上線下方式參與。論壇除有國家統計局和廣東省統計局的官員參加外，亦匯聚不同範疇的統計專家，包括來自粵港澳大灣區「9+2」城市的政府統計機構代表等。大會希望彼此交流統計測度、數字經濟統計監測、數據科學研究與大數據統計應用、統計改革創新等經驗，以探討如何在國際視野下在統計工作上創新變革，應對當前複雜多變的環境。