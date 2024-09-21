向落單小學女生落手 巴士上三度摸下體等 五旬男保安即日被捕

澳門一名男保安員涉嫌在巴士上伸「祿山指爪」，非禮一名獨自搭車返學的小學女生，期間多次觸碰其下體及大腿內側。事主落車後向老師哭訴，在校方協助下報案。澳門執法部門今日(21日)表示，在疑犯於澳門北區的工作地點將之拘捕，調查顯示他涉嫌加重性脅迫，對其落案移交檢察院處理，並已通報澳門教青局及社工局跟進。

被捕澳門男子姓鄭，51歲，報稱保安員。案情指，未滿12歲的受害小學女生昨日(20日)早上7時許如常獨自乘坐巴士由氹仔到澳門中區返學，期間疑犯藉故靠近，並三度將左手伸入事主短褲觸碰其下體及大腿內側，每次均超過20秒。

女事主曾反抗並撥開疑犯「狼爪」但不果，最終離開座位躲避，惟因驚恐而未有即時求救，直至落車返回學校後向老師哭訴，事件才被揭發。校方得悉事件後通知學生家長，並於當日上午8時許報案。澳門執法部門接報調查後，於同日上午11時許，在疑犯工作地點將之截獲。

教青局表示，已收到相關部門通報事件，並已聯繫該小童就讀學校，知悉老師和輔導員已為小童作適當輔導，目前小童情緒穩定。