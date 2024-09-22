寶蓮寺棄狗「大妹」已被尋回　獸醫檢查患有心絲蟲須服藥治療

大嶼山寶蓮禪寺驚爆虐狗事件，兩隻唐狗女被該寺工作人員以塑膠袋笠頭，再開車拖至後山棄置，其後失蹤影。至本月11日，寶蓮禪寺員工在深屈（東）引水道口尋獲其中一隻唐狗「細妹」。及至昨日(21日)再傳來好消息，「大妹」亦被尋回，據了解，有動物組織成員發現疑似「大妹」，當時牠表現鎮定，健康狀況大致正常，成員把其帶回中心，經獸醫檢查後發現牠患有心絲蟲，要服藥治療。

消息指，動物組織成員尋回「大妹」後已通知執法部門，其後安排將牠轉往愛護動物協會，消息指，寶蓮禪寺人員曾到場探望，確認「大妹」身份，其後相信已將「大妹」帶回寶蓮禪寺。

據了解，該2隻狗俱為流浪狗，約於2015年起每日到寶蓮禪寺廚房覓食，但去年食環署曾就養狗問題向該寺廟廚房發出警告。今年廚房新女主管曾被其中一隻狗咬傷，有人懷疑向2名被捕男子施壓，要求盡快將兩隻狗帶走。因此，一名姓伍(65歲)男以膠袋笠住2隻狗頭部綁繩，姓徐(46歲)男則在旁邊協助，其後伍男將2隻狗帶上車，並送到䃟石灣「放生」，期間亦有拍攝影片，初步相信徐男對事件不知情。

大嶼山區執法部門上月16日下午得悉有關情況後，已主動聯絡相關機構了解事件。經調查後，於翌日以涉嫌「殘酷對待動物」，拘捕伍男及徐男，二人均為廚師，已獲准保釋候查，須於9月中旬向執法部門報到。