來港郵輪公司回復疫前水平　未來數月接待百個航次

外界批評啟德郵輪碼頭營運不善，交通安排欠善，影響遊客對港觀感。不過，政府指今年派船來港的郵輪公司達30家，較去年的18家增加67%，回復至疫情前的水平，而累計非本地郵輪乘客人次經已達到去年全年22萬人次的水平，而香港亦進入郵輪旺季，年終數字預計較去年顯著增長約50%。

政府與郵輪公司合作，開拓新的郵輪航線及客源市場。文化體育及旅遊局在社交網頁表示，未來數月便有從內地、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、台灣和泰國出發的郵輪來港，為亞洲區旅客提供另外一個訪港的途徑，有關航次會在香港過夜停靠或結束航程，讓旅客有更多時間在港遊覽消費。

隨着著雨季漸去，當局指不同郵輪公司陸續把郵輪調派到亞洲作季節性營運，香港亦因此將進入郵輪業旺季，未來數月會接待逾100個航次。啟德郵輪碼頭將迎來多間郵輪公司的大型郵輪，包括歌詩達郵輪、荷美郵輪、名人郵輪、皇家加勒比遊輪、皇后郵輪及德國途易郵輪。

至於在海運碼頭營運的中小型郵輪則包括銀海郵輪、維京郵輪、七海郵輪、世鵬郵輪、大洋郵輪及德國赫伯羅特郵輪等。