美國減息　本港利率下調速度及幅度　政府：要視乎資金流向

對於美國聯儲局減息半厘，財金官員指在聯繫匯率制度下，可以預期未來本港利率走勢將會跟美息大致相同，但本港利率的下調速度與幅度，仍要視乎本地的資金流向和市況。

財金官員今日(22日)在網誌中指大環境逐步轉為相對利好，又指本港股市回升至兩個多月高位，恒生指數上周五收市報18258點，連續6個交易日累積升幅近7%。

大市交投亦有改善，港股氣氛漸有改善，上周五成交金額達1,768億港元，是近4個月以來的高位。新股市場亦逐步回暖，上周掛牌的「美的」集資規模達310億港元，是今年全球第2大新股。計及這隻新股，本港今年來的IPO集資額已超過去年全年，並在全球排名躍升至第4位。目前約有100家公司正在本港排隊上市，當中不少更是10億美元(約78億港元)集資規模的申請。

除新股市場外，該官員指上市公司的後續融資活動亦見活躍，今年來已募得超過200億美元(約1,558億港元)的資金。

此外，本港持續錄得資金淨流入，單是今年首7個月，銀行總存款額比去年底增加約4%至16萬8千億元。在大環境逐步轉為相對利好的背景下，更需要進一步加大力度推廣香港市場，開拓更寬廣、更多元化的資金來源。

該官員指大環境逐漸利好，就更需要加強推廣香港市場，而下月底政府將率領代表團到訪中東，希望推動更深和更多領域的交流和合作，相信在息率回落之際，將能更好槓桿來自不同市場的資金，為本港的資本市場注入新動力。