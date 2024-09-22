紅花嶺成本港第25個郊野公園　海灣生態價值高屬重要資產

今年3月成立的紅花嶺郊野公園是本港第25個郊野公園，連同22個特別地區，覆蓋超過40%的土地面積，當中包括《拉姆薩爾公約》指定的國際重要濕地、香港聯合國教科文組織世界地質公園等，比例較很多與香港經濟發展相若的城市優勝，亦是本港重要資產。

香港海域的總面積超過1,600平方公里，海岸線長約1,200公里，擁有多處美麗海灣及全國四分之一的海洋物種，當中包括中華白海豚、江豚、綠海龜、馬蹄蟹及珊瑚等。香港東面的大鵬灣及牛尾海水域的水質長期保持優良，擁有豐富的海洋自然資產和生物多樣性，包括海綿、珊瑚及珊瑚礁等海洋生物。該水域內已設有3個法定的海岸公園，以加強保護獨有及珍貴的海洋生態環境。本港海洋石珊瑚種類多達80多種，比整個加勒比海的總和更多。

香港的自然環境亦孕育豐富多樣的野生動植物，不少具高保育價值的物種，如金錢龜、穿山甲、香港雙足蜥及黑臉琵鷺等，都在此地棲息。這裏的雀鳥種類超過580種，佔國家全國總數約3分之一。不少遊客亦受香港的山徑所吸引，前來尋幽探秘。漫遊麥理浩徑，萬宜地質步道，沿途穿梭世界地質公園，看盡海洋和火山締造的地質奇觀，都是不錯的選擇，亦適合開展各類自然教育、野外研習、自然導賞。