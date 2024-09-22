港大揭冠狀病毒複製機制　助開發新型抗病毒策略

最近的國際研究發現，在感染新型冠狀病毒細胞中的病毒雙層膜囊泡（簡稱DMV）上存在孔複合體，它可能有助於轉運新合成的病毒RNA，從而協助進一步合成新的病毒顆粒。港大醫學院研究揭示DMV孔複合物的特殊結構在促進病毒RNA進入宿主細胞發揮的作用，解析協助病毒RNA轉運的新型冠狀病毒孔複合物的分子結構，有助開發新型抗病毒策略以抑制新型冠狀病毒和其他冠狀病毒。

由港大醫學院生物醫學學院倪濤教授和臨床醫學院微生物學系袁碩峰教授領導的研究團隊，揭示冠狀病毒DMV細胞器上RNA轉運複合體的結構和功能。研究團隊從人類胚胎腎臟293F細胞系中產生並成功在體外純化出DMV，利用低溫電子斷層掃描技術以及高分辨率成像和數據處理技術，揭示由新型冠狀病毒兩種非結構蛋白nsp3和nsp4形成的孔複合物的分子結構。

倪濤指，自從2003年沙士爆發以來，冠狀病毒複製細胞器（DMV）和病毒RNA轉運機制的研究一直是這一領域的重點。過去20年，科研人員對DMV孔複合物中許多單個成分的研究已經取得重大進展。然而，這些成分是如何組裝成一個功能性完整的病毒轉運孔一直是個未知數。在港大醫學院新成立的李嘉誠低溫電子顯微設施實驗室的先進電子顯微鏡技術協助下，港大醫學院研究團隊成功解析了冠狀病毒DMV孔複合物的高分辨率分子結構。