寶蓮寺上載大妹細妹重逢相片　組織關注兩狗未來生活

大嶼山寶蓮禪寺驚爆虐狗事件，兩隻唐狗女被該寺工作人員以塑膠袋笠頭，再開車拖至後山棄置，其後失蹤影。至本月11日，寶蓮禪寺員工在深屈（東）引水道口尋獲其中一隻唐狗「細妹」。及至昨日(21日)再傳來好消息，「大妹」亦被尋回，經獸醫檢查後發現「大妹」患有心絲蟲，要服藥治療。

寶蓮禪寺今日(22日)在社交平台上載「大妹」和「細妹」重逢的相片，指「大妹」經初步驗血檢查後，安排帶往愛護動物協會，愛協已為「大妹」檢查及開藥，現「大妹」已返回寺院原有棲息處，日後將持續接受觀察及治療。

不過有協助搜救兩狗的義工表示，寶蓮禪寺的聲明寫得不清楚，心絲蟲藥應是由毛守獸醫中心開出，而非愛護動物協會，亦沒交代會否支付醫療和檢查費用。她又指NPV動物權益教育的聯署，寺方也一直沒有回覆。

該聯署有超過8,000人參與，當中提出4項訴求，包括要求寶蓮禪寺道歉、依法追究相關人員及管理層的責任、公開對於昂坪範圍內所有動物的動物福利管理制度、處理手法及員工指引，以及加強員工的動物保護意識，承諾昂坪範圍內所有動物得到妥善照顧，確保平安。

NPV動物權益教育表示會繼續聯絡寶蓮寺，希望寺方能夠正視大眾問題，回應聯署訴求。他們及相信愛護動物的市民都希望，在大妹細妹經歷創傷後，能夠獲得一個安穩的生活；希望寺方能堅守著眾生平等，善待一切生命的觀念。