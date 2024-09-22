北角開槍案死者家屬到灣仔請願　遺孀：報案唔係叫你殺死我老公

北角錦屏街63號一名患情緒病姓李(38歲)男子，上周日(15日)因襲擊母親及妻子，警員到場時李男持菜刀及利剪揮舞，在警告不果後開槍擊斃他。據悉，李男被指持武器衝至警員約1.5米範圍內，為保障在場所有人的生命安全，執法部門形容有關警員是在別無選擇下開槍，事件屬於不幸。

今日(22日)下午，死者妻子及兄長到灣仔請願，李妻憶述當日情況指出，「當時我全程喺房間，唔知邊個開門，只聽到話放低武器，我重複講咗好多次唔可以開槍，但我唔知點解警員仲要開槍，咁樣一槍打死佢」。她更激動地謂，「報案叫你過嚟係幫助我，唔係叫你殺死我老公」，「點解要打死佢，打佢手、腳、肚都好，我好後悔報案」。

李妻又質疑，「點解唔用胡椒噴霧，唔叫談判專家，完全冇溝通，覺得好唔合理！」 她續說，「拎刀係驚警員過嚟後，我都冇見佢揸過刀！佢從來都無用過暴力，打佢手手腳腳都接受到，但係你一槍打死佢真係接受唔到！」

李兄則表示，當日其母親及弟婦在房間內沒有危險，胞弟最多在客廳游蕩，「如果打電話畀我，我會返嚟制止我細佬，除非有持刀才會報案」。李兄續稱，警員話在1.5米距離開槍，形容情況好危急，但其實有更多選擇。1.5米距離可叫其他同事幫手，況且當時有3名警員在場，1.5米距離根本不能觸及警員，「就算隻手再長，都不能攻擊到警員，飛刀都有盾牌擋住，警員係有足夠時間採取其他行動。」日前他已經向投訴警察課作出投訴。