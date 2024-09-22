的士違例記分制生效　司機關注兜路易成爭議　市民冀可增阻嚇

的士司機違例記分制今日（22日）生效，濫收車費、拒載、兜路會被記分，2年記滿15分會被停牌。有的士司機擔心與乘客有糾紛，尤其關注兜路容易造成爭議，亦有司機認為新制度懲罰過重。市民則希望可提高阻嚇，改善的士服務。

記分制度分3級，列出11項影響服務質素的行為，其中拒發收據等記3分，兜路、「釣泥鯭」記5分，拒載、濫收車費則記10分。若司機兩年內記滿10分，須在限期內自費修讀改進課程，否則可被罰款5,000港元及監禁1個月；記滿15分更要停牌3個月，之後再被記滿15分則每次停牌6個月。

有的士司機表示，擔心與乘客有糾紛，開工時會「低聲下氣」，亦有司機認為制度只會影響操守不佳的同行，但相關懲罰過重，建議先警告後記分，並應嘉許表現傑出的司機。11項記分項目中，有司機比較憂慮「兜路」容易造成爭議，因一個目的地可能有幾條路線可以到達，擔心就算跟隨乘客指示亦可能出現爭拗，而且乘客上車後便要短時間內想好路線，走錯路不足為奇。

市民分享自身乘搭的士的不快經歷，例如因路程短被拒載，或推搪不懂路線而兜路。有市民指不希望遇到此類司機，往後遇到會視乎情況嚴重程度考慮是否投訴；亦有市民指，新制度實行後對的士行業信心增加，未來會考慮多乘坐的士。