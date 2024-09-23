設學院培訓溝通　助殘疾接軌社會

談到未來發展，陳浩源表示，將致力於教育和社會共融，透過成立學院幫助肢體殘疾人士或有特殊教育需要（SEN）學生，培訓他們溝通技巧、領導才能，讓他們有信心與社會接軌，「將所有殘疾人士帶晒出嚟，比更多人見到。」同時，他亦希望提供平台，讓更多殘疾運動員向大眾分享經驗，「大家唔使4年先喺電視見佢哋一次」。

陳浩源介紹，學院會舉辦演講訓練、領導培訓，以及體驗性質的活動，例如讓健全人士透過VR等技術感受失去四肢或五官。他透露，會主動接觸所有中小學以至大學，在與學校的對接中，藉此找到在融合教育之下、於主流學校就讀的殘疾人士，再因應他們的興趣，例如演講、溝通以至運動等，轉介或提供不同的訓練，讓他們成為活動的小導師。殘疾運動亦可擔任相關角色，「其實佢哋好缺乏平台，有啲有好成績或者有潛力嘅運動員，可能大家4年喺電視見佢哋一次，所以希望都可以做多啲平台。」

他提到，本港殘疾人士約有53萬，當中只有22萬屬肢體傷殘，以往甚少有針對殘疾運動員的大型商業贊助，因很多企業會視乎市場反應，決定是否去做。召車平台Uber早前宣布，贊助本港15名出戰巴黎殘奧的殘疾運動員來回香港國際機場的的士行程，及贊助超過130名殘疾運動員全年往返機場參加國際比賽。陳浩源認為，此舉除了協助殘疾運動員出行，亦是一個認可，令大家更有歸屬感，「原來香港都有好多人，幫我哋殘疾運動員，我哋唔係畀人遺忘。」