輪椅羽球殘奧奪銀　港將苦無接班人

港隊連續兩屆殘疾人奧林匹克運動會(殘奧)取得空前佳績，掀起全城運動熱潮，但部分運動項目卻面臨後繼無人的困境。代表港隊出賽近16年的殘奧羽毛球男單WH2級銀牌得主陳浩源坦言，孤單又孤獨，「你好似外星人咁，冇人明白你講咩」。香港未出現第二個輪椅羽毛球運動員，陳浩源認為，原因之一是不少家長不清楚運動員可以是殘疾人士的出路，「其實我哋人工唔差，頂級運動員月薪幾萬，絕對唔使揸兜乞食。」他期望，政府等相關持份者可多作宣傳及教育，讓更多人放心投入運動生涯。

輪椅羽毛球運動員陳浩源，先後於東京殘奧和巴黎殘奧斬獲銅牌及銀牌，月初凱旋回港時曾指，巴黎殘奧是他最後一場國際賽，未來將圍繞教育及社會共融方向發展，明言無意擔任教練，因香港尚未出現第二位輪椅羽毛球運動員。回顧過去16年運動員生涯，陳浩源坦言，「唔只覺得孤單孤獨，你好似外星人咁，冇人明白你講緊嘅Language係咩……哪怕第二個項目坐輪椅嘅人，佢都唔會知道輪椅羽毛球應該點樣郁、點樣玩……原來全香港就係得我知呢件事係點。」

他認為，輪椅羽毛球就像一門手藝，而他退役後無人傳承，「呢件事好可惜，我見唔到未來短時間內會有人接棒……如果真係有呢啲人出現，我會願意做返教練去教佢哋。」他憶述，當年自己一人摸索，曾走過不少冤枉路，在十多年前、影片平台仍未如今天般盛行時，要靠隊友用攝錄機拍下各種比賽片段，期望從影片中學習更多技巧，「你係摸錯好多次之後先摸得啱」。

成為輪椅羽毛球運動員的條件苛刻，外在身形要高大，身體要強壯，殘疾程度不能太嚴重，但最重要是對輪椅羽毛球的態度及承諾。陳浩源形容，日常練習是「非一般嘅辛苦」，例如需在一小時內在標準400米的田徑場內推輪椅40圈，而這只佔每日5至6小時訓練的一小部分，要挨得過數倍的訓練量，同時亦要克服傷患、來自社會及家人的壓力，才能成為一名頂級運動員。他表示，中國香港傷殘人士體育協會曾介紹不少輪椅人士觀看他的訓練，「但係嚇走嘅（人）都好多」。

陳浩源表示，香港是個幸福之地，本身殘疾人士人數就較少，而其他國家因意外、天災或戰爭，提供大量殘疾人士，更易選材及分類，例如身體強壯、能推動輪椅，會安排運動員嘗試多郁動的項目，將身體質素作為考量，並非按運動員興趣決定其運動項目，配對上會做得更好，所以其他國家的每個項目均有運動員。香港是否可以借鏡外國的分類制度？陳浩源認為，香港的文化不同，「如果將香港嘅小朋友夾硬分類，有機會佢哋直情唔玩運動，呢個都係持份者要考慮。」

政府於2017年推行「殘疾運動項目精英資助先導計劃」，並於2019年將相關計劃恒常化，根據立法會文件，2022至23年度起，全職殘疾精英運動員每月可獲的最高直接資助額為4萬元。「其實我哋嘅硬件唔差，但係咪所有人都知道有咁嘅待遇或者支援呢？」陳浩源指出，不少家長仍覺得運動只是課餘活動，沒有想過運動員亦可以是殘疾人士的職業選擇，加上政府亦有計劃協助退役運動員轉職，「呢件事係有保障」。他期望，相關持份者，包括政府或各個總會，可多作宣傳及教育，讓更多人放心投入運動生涯。