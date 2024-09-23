查僭建地庫舉報　業主可拒入屋添難度

發展局計劃今年底提出《建築物條例》修例建議，針對樓宇維修、僭建及註冊承建商規管制度等問題提高罰則。不過，獨立屋僭建地庫等問題難以發現，本報曾接獲報料指，玫瑰園有多幢獨立屋懷疑有僭建，但屋宇署則指一宗在視察後未有發現，另一宗則沒有採取進一步行動。有議員認為，屋宇署在調查獨立屋僭建方面有難度，故建議修例同時應就調查方式再下工夫，例如改為署方定期抽驗住宅群，查看有否僭建地庫。

發展局局長甯漢豪早前表示，《建築物條例》修例建議會針對不同類別層次的僭建物，有不同類型的最高罰款，同時簡化檢控門檻及程序，例如一旦發現有僭建物不論清拆與否，會即時作出檢控。

本報早前曾接獲有關玫瑰園的僭建投訴，但屋宇署回覆指，過去3年就大潭紅山道88號玫瑰園共接獲兩宗有關獨立屋懷疑僭建地庫的舉報，當中一宗舉報經署方人員入內視察後並沒有發現僭建地庫；而另一宗舉報則由於欠缺詳細資料，故署方按既定程序未擬採取進一步行動。對於一般僭建的調查行動，屋宇署亦指需要獲處所或土地擁有人或佔用人准許進入，否則須向法庭申請手令才可進入。

議員謝偉銓表示，獨立屋僭建地庫與一般高樓大廈僭建不同，難以在表面上看到，而屋主亦可拒絕屋宇署人員入內，造成調查困難。謝建議，政府修例除增加罰款外，亦應加強巡查及定期抽驗，他舉例指屋宇署有強制驗窗計劃概覽，針對獨立屋亦應定期作指定區域的抽樣檢驗，以防止僭建。