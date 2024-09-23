國泰學院敢做敢想　培育團隊優質服務

隨着全球航空業復常，國泰去年亦開展重建之旅，大規模擴充團隊3,000人，單計機艙服務員的新員工數量已逾1,000人。面對激增的訓練需求，負責為前線同事提供培訓的國泰學院團隊迎難而上，除了增聘導師及在正常辦公時間外安排課堂，並積極探索以新科技提升培訓效率，以確保機艙服務員所提供安全、舒適的貼心服務能維持一貫水準。在國泰肯定同事付出和貢獻的Niki and Betsy Awards嘉許禮中，國泰學院榮獲「Can-do」獎項，實至名歸。

國泰疫後迅速重建，國泰學院團隊功不可沒。除了為新入職的機艙服務員提供常規的課程外，更特別為所有同事安排額外培訓，讓他們重溫工作流程，並認識服務上的新安排。

不過，國泰學院總監吳思樺表示，學院面對的最大挑戰是要應付龐大的新員工訓練需求：「2023年是我們面對重大轉變的一年，我們要重啓訓練引擎，培訓了超過1,000名新入職機艙服務員，遠比2019年多。」

國泰的重建工作仍不斷推進，集團的客運航點數目預計會在來年突破100大關。國泰航空正不斷吸納更多人才加入航空業，機艙服務員人數屆時會亦會由現時的8,500人進一步增至1萬人。

國泰學院亦已為此作好準備，包括在部份課堂訓練加入先進的科技元素，如以虛擬實境（VR）技術提升培訓效率及同事學習體驗。國泰學院機艙服務培訓經理陳逸茵指，新安排可讓新入職同事均能在正式於航班上工作前體驗實際工作環境：「如何準備餐車、如何用咖啡機，以往課堂上每組只有一兩個同事能同時實踐學習，其他人只能在旁觀察，有VR技術就能讓每個同事都有虛擬現實訓練的機會，幫助他們體驗整個工作，了解當中的運作流程。」

吳思樺強調，儘管在推廣新培訓方法的過程中遇到了一些挑戰，但團隊透過創新和合作，成功地克服了這些困難。他們透過邀請經驗豐富的導師參與新課程的設計，共同探索和分享虛擬實境科技的潛力，使得每個人都能積極地邁出改變的一步，最終實現了培訓效率的顯著提升。這個過程不僅增強了團隊的凝聚力，也展現了國泰學院在培訓領域的前瞻性和創新精神。

國泰行政總裁林紹波在頒獎禮上致辭時表示，國泰成功重建是所有同事齊心合力的成果，並特別感謝國泰學院團隊等得獎同事願意多走一步，充份展現國泰設想周到、積極求進及盡心盡力的精神。

國泰每年都會舉辦均舉辦Niki and Betsy獎項頒獎禮，肯定同事的努力和貢獻，獎項以國泰首兩架翱翔天際的客機命名（Betsy為第1架；Niki為第2架），獎項今年更以集團三大重要的企業文化，分為「Thoughtful」、「Progressive」及「Can-do」三個類別，表彰同事由心出發的優秀服務，感謝他們全心照顧乘客、盡力支援同事及體現出國泰的品牌理念。