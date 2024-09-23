董之英錯過賽事報名　學體會前董事：若酌情處理對其他學校不公

仁濟醫院董之英紀念中學早前因學校遲交報名表，令學生未能參加學界足球比賽。校方日前提出中國香港學界體育聯會重新接納申請，學體會認為不能接納有關申請。學體會前董事會副主席張勇邦今早(23日)在電台節目表示，會方依規矩辦事沒有灰色地帶，若酌情處理會對其他學校不公平。他重申，學體會提供的報名時間充裕，校方理應在開學前開會，不明白為何會出現遲報名的問題，認為事件對學生而言是慘痛教訓。

議員鄧飛在電台節目中表示，事件涉及校內新舊老師交接而遲報名，他認為校方有責任督導交接工作，尤其在活動報名及專業考試報名等方面。他明白事件責任不在學生，後果卻要學生承受，惟學體會決定無可厚非，建議各界關注學生情緒疏導。至於是否有「走盞」，他認為會有妥善解決辦法。

教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德則表示，校方希望獲酌情處理，學體會亦有接納校方提出上訴。不過，他認為學校是社會縮影，亦要守規矩。該校着重足球文化，出現漏報或遲報較少見，涉事學校主要因人為疏忽而遲報名，不屬特別理由，故學體會是裁決不接納上訴理據相當充分。