涉2022年羅便臣道致命事故　承建商及技術人員判緩刑及社服令

​一名註冊專門承建商(拆卸工程類別)及其一名適任技術人員，因進行拆卸工程時嚴重偏離屋宇署批准的圖則，及以危險方式進行有關工程，違反《建築物條例》(第123章)，9月9日在東區裁判法院分別被判入獄兩個月，緩刑36個月，及240小時社會服務令。

有關個案涉及一宗2022年7月7日在羅便臣道一個拆卸工程地盤發生的致命事故。一名工人被發現從天台穿過樓板通道口墜下至地上，其後不治。屋宇署調查發現，有關拆卸工程展開前，該承建商並沒有根據批准圖則於每層樓板通道口安裝膠製槽管作為移走泥石的通道，以及沒有於每層樓板通道口安裝保護屏障並豎設危險警告標誌以防止工人進入，違反《建築物條例》第40(2A)(b)條及第40(2B)(a)條。

此外，根據《建築物條例》第40(5)條，受僱於有關承建商的該名適任技術人員，因其直接參與相關的拆卸工程，准許上述罪行發生，亦被當作干犯該罪行。屋宇署遂於去年對該承建商及適任技術人員提出檢控。兩人於8月22日在東區裁判法院被定罪。