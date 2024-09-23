舒適堡暫時結業　政府稱仍跟進中　不適宜公開細節

連鎖健身中心「舒適堡」暫時全線結業，旗下員工生計大受影響。有7名立法會議員，早前去信立法會經濟發展事務委員會，以及人力事務委員會主席，建議兩個委員會就「舒適堡」結業事件召開聯席會議。商務及經濟發展局局長丘應樺則向立法會提交文件，表示經諮詢有關部門及消委會後，認為相關跟進工作仍進行中，現階段不適宜公開討論個案細節。他又指當局會繼續積極跟進，有需要時採取進一步合適行動，並適時向公眾交代最新進展。

丘應樺在文件又提到政府高度關注事件，並已成立由跨部門專責調查小組處理，執法部門至今已拘捕涉案集團兩名董事，涉嫌違反《商品說明條例》，於銷售預繳服務時，作出不當地接受付款的營業行為。他又指，商業罪案調查科亦已成立專案小組，循詐騙及虛假陳述方向調查，執法部門會竭力搜證，在不影響調查下公布進展。

另外，勞工處截至上周四(19日)中午，已接獲約720名「舒適堡」僱員求助，大部分涉及欠薪及其他僱傭權益的申索。勞工處處長陳穎韶表示，處方會繼續積極跟進個案，盡早協助僱員申請破欠基金特惠款項。她續稱，勞工處致力保障「舒適堡」僱員的僱傭權益，已嚴正警告及要求公司董事，立即向所有僱員清付欠薪及其他相關款項。就僱主涉嫌違反《僱傭條例》，勞工處會聯絡僱員協助刑事調查，如有足夠證據會提出檢控。