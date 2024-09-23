10.1半價戲票後日中午起開售　每人每次最多買4張

市民可在10月1日假期半價看電影，香港戲院商會再次聯同所有會員舉辦「10.1 半價睇好戲」活動，盼推廣香港戲院文化及支持電影業。各大戲院將於本周三(25日)中午12 時起，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，屆時全港市民可透過戲院票房、購票網站及手機應用程式選購當日的戲票。

相關活動由電影發展基金及文創產業發展處資助，鼓勵市⺠將入戲院看電影成為一種日常的消遣和娛樂享受。而當日戲院票房購票，每人每次最多只可購買4張戲票；網上購票數量以各大院線的購票限制為準。(除ACX Cinema@北角匯戲院9月25日票房於下午2時開始營業及寶石戲院將於9月30日起預售外）

根據該商會資料，10月1日將有超過80套華語、港產、外語及西片上映，包括IMAX等所有放映格式及貴賓影院同享半價優惠，詳情請留意各大院線公布。另外，凡購買10月1日戲票的觀眾均可以刮刮卡形式參加「全城好戲 FUN 大抽獎」，有機會贏取包括75張免費戲票、戲院小食部禮券、爆谷、汽水等超過2,000份豐富禮品。至於未能抽中獎品的觀眾，其刮刮卡上亦會印有不同的電影對白，供留為紀念。