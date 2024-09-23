涉將軍澳綁架3歲童　兩女還押至12.13再訊

涉案兩名女子同被落案起訴一項「綁架」罪。

將軍澳廣場3歲仔被綁案，兩名疑涉案的操普通話女子其後被捕，同被落案起訴一項「綁架」罪，案件今日(23日)在觀塘裁判法院再提訊。裁判官應控方申請，將案件押後至12月13日再訊，以等候作進一步調查及索取法律意見。被告沒有保釋申請，須還押候訊。

被告依次為持雙程證的薛山山及持香港身份證的梁麗華，均38歲及報稱無業。2人同被控於2024年7月3日，在將軍澳唐德街1號將軍澳廣場2樓，以武力方式將男童X在違反其意願下帶走，意圖取得用以交換其釋放的贖金或利益。

案發在當日下午，一名3歲男童偕同胞姊在將軍澳廣場一遊戲中心玩樂 ，期間遭一名蒙面女子掩着口鼻強行抱走，對方留下聯絡方式及印有「不可報警」的字條，其後以短訊勒索折合約500多萬港元的虛擬貨幣贖金。執法人員追查後，揭發該女子與另一同黨合謀，利用嬰兒車及行李箱運走男童並藏參於附近住所。7月4日清晨，警員攻入「參竇」救人並拘捕兩名女子，獲救男童無表面傷勢，惟需留院觀察。暫無證據顯示疑犯與男童家人相識。

案件編號：KTCC 1328/2024