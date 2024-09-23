動議「哀悼」刺警疑兇　張敬生申人身保護令促即時釋放

香港大學學生會評議會2021年7月通過「哀悼」恐怖襲警者的動議，4名港大學生被控告違反國安法下的宣揚恐怖主義罪。4名被告承認煽惑他人有意圖而傷人的交替控罪，去年10月在區院被判入獄24個月。高院本月裁定4人上訴得直，下調刑期至15個月。張敬生上周五（20 日）向高等法院申請人身保護令，認為計及獄中行為良好，應獲三分之一刑期扣減，即時釋放，但懲教卻繼續羈押。高院今（23日）下午開庭，由國安法指定法官黎婉姬處理。高院押後至10月3日正式聽取陳詞。張敬生申請保釋，遭律政司反對，透露懲教署等部門最新經審視後，不認為張敬生沒有危害國安的風險。高院明天處理保釋申請。

申請人是張敬生（21歲），答辯人是懲教署署長。申請人去年與事件中其他3名被告，即杜林丞亨（21歲）、郭永皓（22歲）及容頌禧（21歲），均承認煽惑他人有意圖而傷人的交替控罪，控罪指他們於2021年7月7日在香港非法煽惑他人，意圖使警務人員身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害警務人員。4人原被控的宣揚恐怖主義罪則獲撤銷。他們同被判入獄24個月。4人不服刑罰上訴，高院本月下調4人刑期至15個月。到上周五（20 日），張敬生向高等法院申請人身保護令，認為計及獄中行為良好，應獲三分之一刑期扣減，即時獲釋。

案件原先由法官高浩文處理，及後改由國安法指定法官黎婉姬審理。申請方指，申請人所承認的控罪與國安法無關，擬就事件申請司法覆核，希望申請臨時濟助，讓申請人先保釋外出，再等候法庭審理覆核的申請。由於申請人認罪前，高院已批准他保釋，考慮到現時香港已經由治及興，因此法庭現在亦應批出他擔保外出。答辯方認為，案件與國安有關，並反對讓申請人保釋，指出張敬生獲保釋已經是3年前，懲教署等部門最新經審視後，不認為張敬生沒有危害國安的風險。答辯方稱，到今午才知道申請方有保釋申請，冀法庭給予時間，讓答辯方索取進一步指示。法官稱，相信3年前高院批准張敬生，已經顧及危害國安風險，但最終同意押後聽取陳詞。

案件編號：HCZZ75/2024