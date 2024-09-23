啟德體育園5次大型活動測試　趕明年英國樂隊來港演出前完成

可以容納5萬人的啟德體育園預計明年第一季開幕，立法會工作小組早前視察體育園及其他九龍東核心基建設施。他們表示，場館已安裝座椅、音響和播放裝置，將進行大型活動測試。有議員指未來體育園舉辦活動有流量大，期望港鐵可配合人流疏導工作。

對於體育園內部情況，議員鄧家彪指主場館已鋪滿座椅，亦有完善音響和播放裝置，包括有大型LED屏幕之類的設備，形容進度「似模似樣」。他指出政府將會進行5次大型活動測試，涉及至少5千人，涉及人流管理、人流疏散、以及噪音管理。他說相關測試預計在明年4月英國樂隊Coldplay來港演出前完成，除了人流測試還有機電安全等內部測試。

同行的議員盧偉國指，視察時有親自試行離開路線，用來疏散觀眾的道路空間比香港大球場多。他指出大多觀眾會經宋皇臺站和啟德站離開體育園，期望港鐵配合疏導人潮。對於體育園商舖，鄧家彪引述園方表示，8成商舖已出租，不少店舖期望把握聖誕檔期、12月開業，認為場地對文體旅發展有絕對幫助。

工作小組又到甲級商廈「海濱滙」、騰訊眾創空間當地視察，鄧家彪表示海濱滙出租率達9成以上，眾創空間有20多個創業者。議員陳振英形容該區「活躍」，電動車泊位及餐廳等配套足夠。