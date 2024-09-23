空郵運載力逐漸增加　周三起恢復寄往多個目的地郵政服務

由於空郵運載力逐漸增加，以及其他郵政機關協助轉運郵件，香港郵政今日(23日)宣布，本周三(25日)起恢復寄往下列目的地的郵政服務。

恢復服務的類別目的地包括，特快專遞下黎巴嫩、馬里亞納群島、馬紹爾群島、波多黎各、薩摩亞(美國屬土) 、美屬處女群島；易網遞+黎巴嫩；空郵信件及郵包巴哈馬、百慕達、加羅林群島、開曼群島、哥斯達黎加、法屬圭亞那、法屬西印度群島(瓜德羅普島)、伊拉克、約旦、科威特、黎巴嫩、馬拉維、馬里亞納群島、馬紹爾群島、薩摩亞(美國屬土)、托爾托拉島、美屬處女群島；空郵包裹百慕達、約旦、黎巴嫩、馬里亞納群島、薩摩亞(美國屬土)、南非、美屬處女群島；平郵信件及郵包 巴哈馬、百慕達、開曼群島、法屬圭亞那、法屬西印度群島（瓜德羅普島）、伊拉克、馬拉維、托爾托拉島；平郵包裹百慕達、開曼群島、法屬圭亞那、法屬西印度群島（瓜德羅普島）、馬拉維。

另外，寄往巴哈馬、百慕達、開曼群島、法屬圭亞那、法屬西印度群島(瓜德羅普島)、伊拉克、馬拉維和托爾托拉島的郵件，需經其他郵政機關轉運，航運時間或會較長。