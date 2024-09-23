南區巴士路線被削　居民高峰時間上唔到車　促落實香港仔隧道轉車

政府去年底指興建港鐵南港島線西段運輸及成本效益不理想，本年內敲定合適的替代運輸系統技術方案。有政黨調查發現，近3分之2南區市民以巴士作主要出行方式。政黨指該區巴士班次路線重複而不平均，居民出入主要路線被削減、高峰時間無法上車需要多等20分鐘。他們建議巴士公司錯開班次、增加接駁到港鐵站的班次，政府應盡快落實香港仔隧道轉車站。對於區內缺乏鐵路他們指最近有向政府反映意見，等待政府年底發布報告。

該政黨在8月底至9月初曾以問卷形式訪問336名市民，發現66.1%受訪市民以巴士作為主要交通工具，接近90%受訪市民指出目前班次安排不能滿足目前需求或有待改善。該政黨分析指，班次安排是影響乘客滿意度的「關鍵指標」。

對於目前路線刪減，區議員李嘉盈表示，有居民出入的主要路線被削減。例如城巴的973號線來往來往尖沙咀及赤柱，該路線在非繁忙時間被削減班次。她表示，該路線是赤柱居民出入的主要路線之一，反問削減班次是否合理。她又指出地鐵站不能取代巴士站點，指出利東邨在港鐵站落成後巴士班次或路線減少，以往巴士會途經銅鑼灣中心的百貨公司；但現時只會經過非核心地帶，令居民需要多走一段路。

區議員朱立威建議加強屋邨到區內中心點的班次，方便長者及家庭出行。他又建議班次應錯開，減少市民等待時間、高效率地接載市民，同時應增加由南區前往東區的特快專線巴士，方便居民前往商業區和學校。

至於繁忙時間班次安排，其社區幹事甄智建指出居民高峰時間無法上車導致遲到，需要多等15至20分鐘。被問到針對無法上車導致遲到的問題，是否「早點出門口」就能解決，他說問題在於下班無法上車。他舉例，前往香港仔的70P號線從中環開出到灣仔已經滿座。他指出問題在於塞車或隧道車輛倒灌，建議巴士公司安排車輛接載或為提供即時資訊。

路線重整方面，來往南區和北角的38和42號線，目前除了分別由置富及華富開出，途經的車站基本上一樣。區議員張偉楠指出，巴士公司在非繁忙時間將兩條路線整合，但在營運上反而加重了資源。他希望巴士公司能開源節流，優化並減少虧損。

他們期望政府參考大欖隧道轉車站，以香港仔隧道收費廣場作為轉乘站，設計為南區連接港島北和九龍的交通樞紐。同一政黨的議員陳學鋒去年底曾在立法質疑南港島綫西段是「空頭支票」，被問到與部門跟進情況，張偉楠指最近有向政府反映意見，等待政府年底發布報告及研究輕鐵等接駁替代方案。陳學鋒則補充，長遠來說若建南港島綫西段，有可能經香港大學站前往新界甚至前海。