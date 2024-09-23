「機艙椅背衝突」掀中港矛盾？　內地女親爆受辱「絕望過程」

一名內地女生早前在社交媒體發布影片，指搭乘航班由香港飛倫敦期間，因調整椅背問題遭後排香港夫婦指不停指罵，期間又「舉中指」及用腳踢椅背等，更以「大陸妹」等語言加以羞辱。該內地女生向《東呼即應》訴苦，指自己從未遇過此等歧視經歷，感到絕望，惟坦言只屬個別事件，不會影響對香港的觀感。有議員指辱罵內地女的人士不代表所有香港人，只反映個別人士修養；學者則認為兩地文化融合，「中港矛盾」反有所改善。

一班於9月17日從香港飛往倫敦的國泰航空飛機上，因事主金玥霖(網名)想坐得舒服點，於是往後調整了椅背，結果引來後排一對香港夫婦辱罵，還出手推她的後背和椅背。該港婦要求金小姐把椅子收起來，稱妨礙到其丈夫看電視。事主婉拒後，港婦卻再三提出要求，之後更直接把腳伸到把手上，又踢到了事主的手臂。

事主不勝其擾，決定呼叫空姐，而當時該名港夫則仍在推其坐椅。空姐第一次協調後，該對夫婦仍一直騷擾事主，繼續用腳踢事主手臂。事主當刻嚴詞警告不要再騷擾，結果卻引來更猛烈攻擊。事主為內地人，粵語不太流利，該對香港夫婦便用帶歧視的語言攻擊，直稱事主「大陸妹」。面對無理攻擊兼歧視言詞，事主當刻眼淚直流，感到非常不尊重，坦言挺傷心。

事主迫於無奈再次喚來空姐，重申自己在非用餐時間有權調整椅背，當空姐離開後該對夫婦仍然沒停止攻擊行為。事主最後實在忍受不了，便拍片給空姐看。在第三次喚叫空姐時，她被告知如該對夫婦仍繼續攻擊，只能夠再喚叫空姐「處理」，沒有其他辦法。她頓時感到無助和絕望，只好繼續忍受2人的無理行為。不過，在空姐離開後，該對夫婦續在事主耳邊說她「大陸妹」、又對鏡頭「舉中指」；其夫看到鏡頭在錄影後，更直接瘋狂地搖事主椅背。

該對夫婦行為引人側目，終於有一男生出聲幫助稱，「冷靜冷靜，香港人欺負別人，你欺負一個小女孩做甚麼。」雖然空姐介入調停，但該夫婦其後變本加厲，空姐最終決定幫事主換位。事主直言，空姐當時沒有給出一個很好的解決方案，所以只好一直忍受。至於對香港人的印象，她認為不會因此事產生不好印象，因為覺得都是個別事件，只覺得是那對夫婦的問題。好指事件中還是有很多香港人幫忙說話，覺得很開心及感動。

議員葛珮帆表示，正如很多評論和市民留言所講，這兩個人不代表所有香港人，千萬不要「一竹篙打一船人」。她認為香港要建設禮貌之都，是要每位港人共同努力。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強稱，不認為事件是完全反映中港矛盾，當中最主要是那對夫婦用了一些不好的語言，甚至可能是其他舉動激發了矛盾。他續稱，最近亦有很多港人北上消費，基本上中港文化的融合比以前大了很多。

事件起因為乘客調整椅背，其實航空公司對此方面沒有特定指引。前空姐Tracy指，空姐通常會在用餐時間通知乘客調正椅背，避免影響後面的乘客用餐，其餘時間調整椅背是乘客的自由，一般不會干預。Tracy直言，調低椅背引起衝突，10班航班有8班會出現，通常大家都不想引起太重大事故。如有乘客不滿前面座位調低椅背，而引起任何衝突，空姐傾向分開二者。如經濟艙有空位就盡量調位，如機艙服務經理放行，其實除了經濟艙，可升級其中一方到另一個艙位。這次事件應是升級了事主到特選經濟客艙，認為此做法亦屬正常。