北角開槍案男子在走廊中槍　兄長：最重要展開公平調查

北角錦屏街63號上周日(15日)發生開槍案，一名患情緒病姓李(38歲)男子，突然襲擊母親及妻子，警員到場時李男揮舞菜刀及利剪，在警告不果後開槍擊斃他。今晚(23日)李的兄長再接受訪問，講述胞弟中槍的經過，並指「最重要是展開公平調查」。

李兄表示，李從事油漆工作，患情緒病約8年，結婚10年，至今沒有子女，且與妻子搬到外面居住數年，最近半年因病情影響才搬回家住。他每月定期覆診一次，主要是注射藥物穩定病情，由於他有傷殘津貼，加上有樓收租，就算沒有工作，暫時可以解決經濟問題，但肯定有壓力。

李兄續稱，事發時李在客廳動手打母親，妻子在房間聞訊後走出客廳制止，惟同樣遭到襲擊，因此才報案求助。當時3名警員到場，並未踏入天台屋，李見警員出現而取來菜刀和利剪揮舞，警員喝止3、4次「放低刀」後即開槍，李在屋內廚房對開走廊中槍，警員到場至開槍為時約2分鐘。

李兄又謂，至今不明白胞弟與警員距離1.5米，伸手都接觸不到對方，但點解警員要開槍，又反問「點解唔係盡力保護佢」及「點解要射佢胸口」。對於是否要求開槍警員道歉及慰問，李兄指視乎對方的需要，並相信開槍警員都好大壓力，最重要是執法部門展開公平調查」。他又透露，母親對胞弟離世十分悲傷，胞弟喪禮甚麼時間舉行暫時未定。