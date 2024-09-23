挪用朋友9.5萬元現金　內地漢報假案避責就逮

澳門一名內地男子懷疑擅自取用朋友委託保管的9.5萬港元款項，其後為逃避罪責而報假案訛稱遇劫。澳門執法部門今日(23日)表示，跟進調查後揭發涉案男子供詞有可疑，身上被搜出3.5萬港元現金，有人聲稱其餘款項已用作清還賭債，但無法提供欠款或借貸證明，他涉嫌巨額信任之濫用及虛構犯罪被移交檢察院跟進，當局正追查相關款項下落。

被捕內地男子姓吳，報稱無業。案情指，澳門執法部門昨日(22日)晚上接獲通報，指路氹城有酒店發生搶劫案，事主報稱與涉案男子為朋友關係，並一同前往澳門，事主於昨日早上9時許，將一個放有9.5萬港元現金的背包交由疑犯保管，直至當晚約9時返回房間時查問現金去向，疑犯聲稱被不知名人士進入房間搶劫，故報案求助。

惟調查期間，執法人員認為疑犯供詞有可疑，經再三追問下揭發報假案，並發現他當日曾多次出入不同娛樂場，並在其身上搜出3.5萬港元現金，懷疑涉案男子挪用事主款項後報假案逃責，疑犯在查問下聲稱6萬港元現金已用作清還賭債，但無法提供任何欠款或借貸證明。