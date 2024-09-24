美商務部倡禁售　用中俄技術聯網汽車

美國商務部周一（23日）以國安風險為由，提議禁止銷售採用中國和俄羅斯技術的聯網汽車。

這項擬議的規定是美國總統拜登對中國採取強硬手段的一環。美國已於今年2月宣布，對中國汽車技術構成的國安風險展開調查。愈來愈多電子產品可整合至現代車，這些車輛可連結至個人裝置、其他車輛、美國基礎建設以及基建製造商，包括電動車和自駕車也是。商務部公布的提案，涵蓋能使汽車連結至外界的軟硬體。

美國在聲明中指，系統的惡意使用者可能讓對手獲取並且收集美國最敏感的資料，甚至遠距操控美國道路上的汽車，意味黑客在車輛行駛中控制汽車這種可怕的可能性升高。美國政府並未說明哪些製造商或車款可能受到新規定影響，另外，政府將就這項規定公開徵求意見30天。

中國外交部發言人林劍周二（24日）表示，美方針對特定國家企業及產品採取歧視性做法，違反世貿組織基本原則，擾亂國際貿易投資，破壞全球產供鏈穩定，最終也會損害美國自身的利益。他指美國業界對此有不少質疑聲音，而美方應該做的是，停止以國家安全為名，行打壓遏制他國之實，為各國企業營造開放、公平、透明、非歧視營商環境。