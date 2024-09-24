專吼平價寮屋劏房　假難民進駐屯門元朗

元朗及屯門一帶遍布寮屋及荒廢豬欄等簡陋構築物，有不少低收入人士居住，包括南亞難民。本報翻查資料發現，過去發生多宗涉及豬欄劏房的火警，揭發難民擇居新界劏房的情況普遍，有議員指假難民對本港治安構成影響，須徹底根治。

豬欄改建的劏房過去發生多次火警及被揭住客為難民，屯門福亨村一個豬欄改建的劏房，就有多達7名報稱是來港尋求庇護的南亞難民居住。相關劏房環境衞生惡劣，由8格豬欄改建成6個劏房，每個房間面積僅70平方呎，而上址發生火警後，住客被揭發受一間機構資助租金並提供食物，讓他們居於該處。而元朗田心村亦曾有豬欄劏房失火，超過10個劏房遭焚毀，惟該單位地段獲地政總署簽發一個放寬租約牌照，容許作住屋用途。

議員陳穎欣就指，假難民問題多年來為人詬病，部分人留港為「搵快錢」而犯案，她留意到過去深水埗是假難民的集中區域，但近期有不少假難民為了節省住房租金，改為集居在新界一帶，入住一些由寮屋改建的劣質劏房，嚴重影響新界社區治安。她批評，假難民在留港期間可每月獲派食物援助和租金津貼，但還要香港市民來承受假難民引起的治安威脅是不能接受。她認為要徹底解決假難民問題，必須多管齊下，包括從法律上加強堵截、加強執法，以及增設禁閉營，政府應刻不容緩正本清源。