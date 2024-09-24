啟德體育園交通配套遭質疑　政府稱啟用前安排測試演練確保暢順

可以容納5萬人的啟德體育園預計明年第一季開幕，英國樂隊Coldplay明年4月將在該體育園舉行三場演唱會，有議員擔心交通配套不足，無法疏導人群。政府今日(24日)表示，目前已經知道有最少50間公司或，體將會安排表演項目。跨部門小組會處理啟德體育園整體工作，已經開始研究包括針對工程、如何令體育園發揮最大經濟效益、所需配套、人流管理及交通部署等。

政府續稱，今年8月27日曾經視察啟德體育園的人流疏散，今年11月起會有測試，當局亦希望安排不同演練，要求確保體育園如期啟用，會按照測試結果調整運作模式，針對不同時段及天氣作測試。跨部門小組會一直工作至少到明年，直至覺得園區運作暢順。啟德體育園附近有兩個港鐵站，執法部門會作出人群管理，強調當局以最高安全系數作測試標準，有信心可以確保園區運作暢順。

另外，對於香港大學學生會評議會2021年 7月通過「哀悼」恐怖襲警者的動議事後4名港大學生被控告違反《港區國安法》中的宣揚恐怖主義罪。政府表示，相關案件已進入聆訊程序，因此不評論細節，但強調涉及國家安全的案件會從嚴、依法處理，告誡不要觸犯法律。

至日本排放核污水問題，政府稱，已經接觸外交部和日本總領事館，確保本港可以取得相關科學數據，判斷是否放寬水產禁制。又指日方會履行責任，進行風險評估並按國際原子能機構提議，讓中方可以參與其中。內地是基於科學實證而決定相關放寬措施，政府首要任務是確保市民安全。