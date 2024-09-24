打擊非法串流轉播收費足球賽事　IT男與六旬父同被捕

香港海關近日接獲版權持有人的舉報指，有網上用戶在網上自設網頁，涉嫌在未獲版權持有人的授權下，透過網上串流技術向其他網上用戶傳播受版權保護的收費電視頻道，即現場直播的海外足球賽事，海關於是展開調查。

經深入調查及在版權持有人的協助下，鎖定涉案的目標人士，於本周日(22日)晚上展開反侵權特別行動，人員在賽事直播期間，進行實時監控網上串流行動，一方面派員利用電腦法證程式，監控使用電腦非法串流連結收看串流足球賽事，同時突擊搜查位於樂富的住宅單位，檢獲該批用作非法串流的電腦伺服器及電子設備。行動中，海關拘捕2名男子，分別為69歲的男戶主及43歲的收費電視服務頻道登記人。據悉，43歲男子從事電腦程式員，與69歲無業男子為父子關係，涉案人士將連結發送至多個即時通訊群組。

二人已獲准保釋候查，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。行動中，海關檢獲一部收費電視解碼器、一部用作非法串流的電腦伺服器、一部用作搖距操作電腦伺服器的手機、一批電子設備及器材，估計市值約2萬港元。

海關今次首次引用於去年5月生效的《版權（修訂）條例》中提及「傳播權利」而進行行動。海關首次利用「傳播權利」打擊利用串流技術，在網上發放收費足球賽事的侵權活動。

海關表示涉案人士預先登記收費電視頻道，而他有別於正常用家，收費電視頻道除接駁在電視收看外，亦利用專用的電子設備，將電視頻道分流至電腦伺服器上，再透過伺服器上串流軟件，將收費的足球賽事透過網上的串流技術，傳播至其他用戶收看。

涉案人士自設網頁指示用戶，以電腦或流動設備安裝相關的應用程式，再透過特定的串流連結便可收看足球賽事。人員透過特定的串流連結收看足球賽事，發現串流畫面上會有1至2秒的延遲，在收看賽事期間，人員透過電腦法證程式監控，以確保能保存證據，海關電腦法證所人員亦到場支援。人員在涉案電腦伺服器內，尋回透過監控串流行動海關所用的電腦的網際協定位址(IP Address)，保存重要的數碼證據。據悉，在球賽期間，最高峰時期有200名用戶觀看賽事。

海關提醒市民，非法串流程式或連結可能來歷不明，可能附有電腦病毒或惡意程式，為用家帶來風險。