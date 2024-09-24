在美晤黎巴嫩外長　王毅強烈譴責以色列空襲

黎巴嫩局勢緊張之際，中國外交部長王毅周一（23日）在美國紐約會見黎巴嫩外長哈比卜，重點就中東局勢交換意見。王毅強調，中方堅定支持黎巴嫩維護主權、安全和民族尊嚴。就當天以色列大規模空襲黎巴嫩造成重大人命傷亡，中方對違反國際關係基本準則的行為予以強烈譴責。

據中國外交部通報，王毅指中國堅定支持黎巴嫩維護主權、安全和民族尊嚴，無論局勢如何變化，都會堅持站在正義一邊，站在包括黎巴嫩在內的阿拉伯兄弟一邊。中方高度關注地區局勢發展，特別是近期黎巴嫩發生的通訊設備爆炸事件，堅決反對針對平民的無差別襲擊。王毅指，當前局勢是加薩衝突外溢的表現，中方立場就是「永久停火、全面撤軍」，切實落實「兩國方案」，只有這樣才能為最終平息衝突鋪平道路。中國願同阿拉伯國家和國際社會一道，繼續為此做出努力。希望黎方採取有效措施，保護在黎中國公民的安全。

哈比卜稱，中國是黎巴嫩的好朋友，一直在國際上主持公道，維護發展中國家的正當權益。他感謝中國在聯合國等多邊場合為黎仗義執言，對於黎巴嫩這樣的小國來說，在聯合國框架下維護主權和獨立至關重要。他又指黎巴嫩面臨艱難時刻，僅當天就有超過300人在以色列空襲中喪生，中國一直在為中東和平奔走，成功推動沙伊和解和巴勒斯坦各派別對話，期待中方繼續為在加薩和黎巴嫩實現停火發揮積極作用，黎巴嫩將盡一切努力保護在黎中國公民安全。