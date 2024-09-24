神奇床墊吹噓能治百病　2廠家遭停業整頓

內地官媒周日（22日）曝光一種「神奇床墊」被商家吹噓具有理療效能，讓很多老年消費者深信不疑，更不惜大花金錢購買，卻被揭各種功效其實只是噱頭。床墊生產商所在地市場監管部門周一（23日）通報，兩家涉事企業已停業整頓。

報道稱，很多網上有售的保健床墊，商家聲稱能疏通瘀血、治療痛風、祛除寒氣等，其中在被譽為「中國玉都」的遼寧省鞍山市岫岩縣，有工廠設計出一款聲稱帶有超長波等功能的所謂的「高科技床墊」。但記者前往當地的宏宜軒玉石床墊加工廠，發現訂單量非常大，但廠房簡陋原始，與產品的高科技屬性不相符。銷售負責人馬經理起初拿出磁片、燈泡，演示了床墊的「電磁效應」，但在追問下承認電磁功能對人體並沒甚麼用，又稱燈泡是充電的，不是因接觸了床墊才發光。馬經理稱，這種保健床墊生產成本很低，但商家賣出去的利潤卻非常高，是進貨價的10至20倍。另一家名為繼萬玉石床墊的廠家負責人透露，他們生產的床墊其實就是家用電器，所謂的超聲波、磁石磁療、光子美容都只是噱頭，並不具真正功效。

岫岩滿族自治縣市場監督管理局周一通報，官媒周日曝光「保健床墊」後，該局立即成立調查組，連夜前往涉事床墊企業開展調查，並對全行業進行全面檢查，後續調查結果將及時向社會公布。