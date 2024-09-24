屢不遵從清拆令　業主被判罰逾7.3萬元

大埔一名村屋業主由於一直不遵從根據《建築物條例》(第123章)發出的清拆令，本年5月於粉嶺裁判法院被定罪後，於本月初被法庭判罰款逾7.3萬元。有關個案涉及大埔丈量約份第6約地段一幢村屋天台上一個面積約48平方米的僭建物。由於有關僭建物不會獲地政總署發出豁免證明書，而有關僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署遂根據《建築物條例》第24(1)條向有關業主發出清拆令。

由於該名業主沒有履行清拆令，故曾兩次遭屋宇署檢控，並被法庭定罪及判罰款合共逾1萬元。由於該名業主仍不履行清拆令，屋宇署遂提出第3次檢控。該名業主於本年5月28日在粉嶺裁判法院再次被定罪，法庭把判刑押後，並命令業主滙報清拆有關僭建物的情況才判刑。至本月3日上庭時有關業主仍沒有履行清拆令，故被法庭判罰款合共7.34萬港元，當中4.84萬港元屬就罪行持續的日數所判的罰款。

根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款20港萬元及監禁1年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款2萬港元。