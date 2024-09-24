經濟滿意度創近3年來新低　民研指5成受訪者對香港前途失信心

本港經濟環境欠佳。香港民意研究所今日(24日)發布一項最新調查顯示，市民對現時政治、民生狀況的評價整體上接近「一半半」及「幾不滿」及「一半半」之間，當中經濟方面滿意淨值較兩個月前大跌11個百分點，創前年4月以來新低。另外近五成受訪市民香港前途沒有信心。

香港民研於9月由真實訪問員，以隨機抽樣電話訪問，及透過電話短訊調查方法，成功訪問了673名香港居民。

對現時政治、民生及經濟狀況的評價方面，電話訪問部份結果顯示，最新滿意率分別為39%、28%及19%；滿意淨值分別為負3、負27 及負48個百分點，當中民生方面滿意淨值，創2022年5月以來新低，而經濟狀況方面滿意淨值，比上兩個月前大跌11個百分點，創2022年4 月以來新低。平均量值數字反映，市民對政治的評價接近「一半半」，民生評價介乎「幾不滿」及「一半半」之間，而對經濟狀況的評價則接近「幾不滿」。

至於政府信任方面，電話訪問部份結果顯示，53%受訪市民表示信任港府，不信任的則佔35%，信任淨值為正18個百分點，與上次在5月的調查比較上升9個百分點。平均量值為3.2分，即整體上接近「一半半」。電話訪問部份結果顯示，49%市民表示對香港前途有信心，沒有信心的同樣佔49%，淨值為0個百分點，與上次調查比較上升6個百分點。