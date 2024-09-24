調查指逾9成受訪青年曾做義工　78%因缺乏時間不能持續參與

大部分青年認同做義工有助成長，惟最大阻礙是缺乏時間參與。青協青年研究中心今日（24日）公布一項調查研究顯示，彈性義工模式是鼓勵青少年參與義工服務的關鍵。有參與義工服務多年的青年義工表示，自己在做義工幫助他人的同時也能學習到新的東西，這也是這麽多年來能一直做下去的原因之一，不過現時升入大學，可能沒有足夠時間應付前線工作，但也有換另一種方式繼續投入服務。

香港青年協會青年研究中心研究員廖靖嵐表示，此次調查在今年7月時進行，共訪問了1,082名本港青年。調查發現有89.1%的受訪者認同做義工是個人成長過程中一個重要歷程，反映義工經驗是青年成長中不可獲缺的一部分，還有85%的受訪者則是對做義工感興趣。不過，調查還發現受訪者中有94%曾參與過義工服務的青年中有45.2%的人在最近12個月並無持續參與，而當中78%的人是因為缺乏時間而不能持續參與。

廖靖嵐還提到，彈性義工模式是鼓勵青年參與的關鍵。調查發現有39.6%的受訪者更傾向於毋須講求承擔，彈性投入，隨時幫到周遭人士。尤其對最近12個月沒有或從未參與義務工作的青年來說更有吸引力。80.2%的受訪者同意隨時隨地的元素有助提高參與意願。另外還有87.6%的人表示做義工是一種生活態度，能融入日常生活中。

青年義工何映頤表示，自己從事義工工作多年，而在工作中最重要的就是滿足感。自己能在幫助他人的過程中與被幫助者互相學到東西，並且能見到被幫助者因為自己的工作而有被幫助的過程十分有滿足感。其次，何映頤還希望，能有新血液的輸入能將義工的精神一代一代傳承下去。她表示，自己目前升讀大學，難有很長的時間幫助他人，現在是換了種方式和角色繼續從事這份義務工作，同時也會盡量擠出時間進行各類善舉，如將工作和行善結合或是捐錢等行為。

另一青年義工曾俊文表示，自己參與義務工作超過十年，在這麼多年的工作中也認識到了不同的人，能了解到香港一些不同的事物，同時工作的過程中也培養了自己的溝通和文書技巧，對於自身的發展和成長也有十分正面的幫助。曾俊文還提到，這些年的義務工作也有遇到過時間不足的情況，但從未想過放棄善舉。他已將助人行為融入到日常生活中，如遇到的一些行動不便的人士自己也會主動上前關心，其時這些細微的事情也是行善的一部分。