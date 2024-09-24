動議「哀悼」刺警　法官駁回人身保護令　港大張敬生須續服刑

香港大學學生會評議會2021年7月通過「哀悼」恐怖襲警者的動議，4名港大生被控告違反國安法下的宣揚恐怖主義罪。4名被告承認煽惑他人有意圖而傷人的交替控罪，去年10月在區院被判入獄24個月。高院本月裁定4人上訴得直，下調刑期至15個月。張敬生上周五（20 日）向高等法院申請人身保護令，認為計及獄中行為良好，應獲刑期扣減，即時釋放；同時申請在等候法庭處理人身保護令期間保釋。高院今（24日）開庭處理保釋申請。庭上透露，國安委今早決定，有關控罪牽涉國安，不信納張敬生獲減刑不會不利國安。由於國安委決定不容挑戰，法官最終駁回張敬生人身保護令申請，張須繼續服刑。

申請人是張敬生（21歲），答辯人是懲教署署長。申請人去年與事件中其他3名被告，即杜林丞亨（21歲）、郭永皓（22歲）及容頌禧（21歲），均承認交替控罪，指他們於2021年7月7日煽惑他人有意圖而傷人。4人原被控的宣揚恐怖主義罪則獲撤銷。他們同被判入獄24個月。4人不服刑罰上訴，高院本月下調4人刑期至15個月。

到上周五（20 日），張敬生向高等法院申請人身保護令，認為計及獄中行為良好，應獲三分之一刑期扣減，即時獲釋。此申請原先由法官高浩文處理，及後改由國安法指定法官黎婉姬審理，並於昨日排期10月3日聽取雙方陳詞。申請人申請在人身保護令有結果前保釋外出。律政司今指，國安委今早決定，有關控罪牽涉國安，張沒有足夠反省，不信納張敬生獲減刑不會不利國安。法官指，由於國安委決定不容挑戰，最終駁回張敬生人身保護令申請，毋須處理保釋事宜，張須繼續服刑。

案件編號：HCZZ75/2024