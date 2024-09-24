深海一號和蛟龍號訪港　議員冀港支援更多航天及深海探索任務

國家科研考察船「深海一號」和載人潛水器「蛟龍號」首次訪港，也是國家深海大洋領域科考船，時隔18年後再訪港。有議員指可以接觸各類深海數千米採集的樣本，希望香港未來可以支援更多航天及深海探索任務，讓下一代明白到科學精神的重要性。

「深海一號」和「蛟龍號」停靠在尖沙咀海運碼頭，科技大學會籌辦一系列訪港活動。政府在今早(24日)的歡迎儀式上指今次「深海一號」訪問不單標誌國家在載人深潛科考技術的重大進步，也充分體現中央政府對香港海洋科研發展及生態保育的關心和支持，希望香港各界好好把握機會，深入了解海洋科學的發展，亦希望活動能夠啟發更多年輕人投身深海研究，積極參與國際深海大科學計劃。

科技創新界議員邱達根在社交平台貼文，指市民能近距離接觸「蛟龍號」 並且可以接觸各類深海2,000米至4,000米採集的樣本，深海世界尚有很多人類未知領域，國家於深海探索方面為世界作出重大貢獻，並且邀請不同國家的專家/科學家參與，共享成果，希望香港未來可以支援更多航天及深海探索任務，讓我們的下一代明白到科學精神的重要性。

今次是蛟龍號載人潛水器於西太平洋完成首個由國家支持的國際深海科研考察航次，由多國及香港特區的科學家參與，而蛟龍號亦是首次搭載海外科學家下潛。