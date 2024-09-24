香港工程建造成本「貴」絕亞洲　發展局擬商控制策略

當局關注本港建造工程工期長、造價高的問題。發展局近日向立法會提交文件指，香港的工程建造成本在亞洲區中最高，主要原因包括香港建築工人工資比新加坡高出約七成，更比上海、廣州和深圳等高出約三倍，本港建造業較依賴人力建造方式，但工人老齡化令工程需要更長時間才完成等因素，都令香港建造成本高。當局指正檢討現行採購模式、顧問研究工作、科技應用、審批及工作流程等範疇，希望找出控制工務工程成本的策略。

根據發展局的文件，本港的建造成本長期處於世界前列，本港的排名已下降至第九位，但仍居亞洲首位，認為建造成本高昂有五個主要成因，在工人的工資約佔整體建造成本的30%至40%，比新加坡則高出約70%，更比上海、廣州和深圳等地方高出約3倍；工人老齡化問題會直接影響整體建築工人的生產力，從而導致香港建造工程普遍需要較長的建造期。

文件亦指出本港建造業普遍使用較依賴人力的建造方式，從而加劇工人老齡化對生產力 的影響，導致工程需要更長的工時才能完成；另有過多的審批流程會產生大量文書工作，不但會影響施工效率，更會導致承建商和 顧問公司需要聘用更多人手來處理，進而提 高建造成本 。

當局表示立會小組委員會今日(24日)下午將開會討論本港工程成本高昂原因，檢討現行採購模式、顧問研究工作、科技應用、審批及工作流程等範疇，並研究建議措施的具體方向，並優化建議、定訂短、中、長期的不同策略措施，以及緩急優次，適時推展相關措施。