王毅反對單邊制裁　批小院高牆割裂世界

在美國紐約舉行的聯合國未來峰會進入第二日，中共中央政治局委員、外長王毅周一（23日）在會上致詞，提出建設和平安寧、發展繁榮、公道正義、更加美好未來4點主張。他指出，片面追求贏者通吃，只會滿盤皆輸；執迷打造「小院高牆」，只會禁錮自己、割裂世界。

中國外交部周二（24日）發布王毅致詞內容，他表示當今世界變亂交織，風險挑戰層出不窮，沒有國家能獨善其身，國際社會加強團結合作不是選擇題，而是必答題。他呼籲各國秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，以對話解爭端、以協商化分歧、以合作促安全，大國尤其要作出表率，以計利天下的大胸懷打破地緣政治小圈子，以立己達人的大格局超越衝突對抗小集團。

王毅提出，推動平等有序的世界多極化，維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則；同時要強化國際法治權威，抵制恃強凌弱的叢林法則，反對單邊制裁等霸權行徑，維護發展中國家正當權益。中方亦支持聯合國在人工智能治理中發揮主渠道作用，將提出「人工智能能力建設普惠計劃」。