被指組織黑客網攻陸港澳　台駁斥假訊息

大陸國安部周一（23日）發文指，隸屬台灣國防部資通電軍、化名「匿名者64」的黑客組織網攻陸港澳，鎖定台方3名現役人員立案偵查，並公開其姓名、照片等資訊。台灣防長顧立雄周二（24日）反駁，每天進行網攻的第一名就是大陸，強調不會因公布而產生任何寒蟬效應。台行政院長卓榮泰稱，這應該是假訊息，台國防部正調查此事。

顧立雄周二列席立法院總質詢前受訪表示，大陸每天對台灣及價值理念相近國家網攻，真正的始作俑者其實是大陸。他表示無法進一步說明細節，但強調陸方所指控的相關內容不實。至於被公布的3名現役人員，他表示各人不會因此退縮。卓榮泰稱資訊安全很重要，但以維護通訊跟資訊安全為主。台方批評陸方賊喊捉賊，顯然是刻意操作的不實訊息，透過對大陸內部的認知操作，意圖堆疊仇台情緒、煽動兩岸敵意。

此外，台灣22歲男子郭宇軒上月27日前往上海市旅遊後失聯，大陸國台辦周一稱，郭男因涉嫌詐騙罪正接受調查。台灣陸委會主委邱垂正周二質疑郭宇軒是否確實涉及刑事案件，要求陸方提供詳細資料，同時要基於無罪推定，確保當事人權利。邱垂正稱，郭男到上海已近一個月，陸方才對外釋出他被拘禁消息，也沒向台灣通報人身自由安全限制的名單，或通知郭男家屬，對此表示遺憾和嚴重不滿。