驅魔為名以假陰莖插陰道　道士被控謀殺及非禮女子　案件今開審

西貢龍尾村2019年發生命案，一名女子倒斃一間村屋內。一名報稱是道士的男子被指牽涉在內，調查下更懷疑他曾經非禮死者；女死者母親涉嫌協助或教唆道士非禮死者。兩人分別被控謀殺、非禮及協助或教唆非禮罪。他們不認罪，案件今（24日）在高等法院開審，預計審期15日。控方形容本案悲痛又奇怪，指道士以驅魔為名，用假陰莖插死者陰道，又把她的頭撞向牆，作為道士追隨者的女死者母親，則有份買假陰莖。

兩名被告分別是男子張子材，他現年約54歲，控罪書上報稱職業為中醫；以及女子吳馬如賡，她現年約57歲。張子材被控於2019年9月2日，在香港謀殺女子吳恩宇。他另被控於2019年8月1日至 2019年9月2日期間(包括首尾兩日)的某日，在新界西貢龍尾村路龍尾村131號非禮吳恩宇。吳馬如賡則被控於2019年8月某日在香港，協助和教唆張子材非禮吳恩宇。

控方開案陳詞指，男被告張子材自稱是道士；女被告吳馬如賡及她的丈夫是男被告的追隨者，死者吳恩宇是兩人的女兒。4人同住在龍尾村單位。2019年9月2日早上7時，執法人員接報指有人在單位暈倒。執法人員到場發現，死倒臥在睡房睡床上，身上有多處瘀傷，散布四肢、頭頸等處，現場有血漬。當時兩名被告及女死者丈夫均在場。男被告警誡下指，女死者在事發前數月被惡魔纏身，他於是開始驅魔。期間，他曾經叫女被告買假陰莖，插入女死者的陰道；又曾用拖鞋、蚊拍打女死者，甚至將女死者的頭撞向牆，及灌女死者飲酒。

案件編號：HCCC159/2021