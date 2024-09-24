西區打擊騙案拘53人　涉款7800萬元

上月25日至本月24日，執法部門展開代號「刺風」行動，以打擊西區發生的騙案及科技罪案。行動中，警員以涉嫌「洗黑錢」、「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「行使虛假文書」等罪名拘捕38男15女(21至71歲)，相信他們牽涉41宗案件，另搗破一個兌換虛擬貨幣的犯罪集團。

被捕人士包括犯罪集團的骨幹成員，亦有傀儡戶口持有人，當中逾一半人報稱無業，其餘人士分別從事滑水教練、廚師、美容師、侍應和髮型師等，他們涉及的案件包括電子零件街頭騙案、假冒客服騙案、網上求職騙案、投資騙案、兌換虛擬貨幣騙案，以及使用虛假身份證在虛擬銀行開戶口，當中有18宗案件的騙款超過100萬港元，全部騙案總涉款高達7,800萬港元。行動中，執法部門成功凍結約1,100萬港元的懷疑犯罪得益。

調查人員表示，該部門在今年7月收到報案，指有犯罪集團在6月份利用空殼公司，於灣仔開設虛擬貨幣兌換店，他們利用優惠匯率吸引客戶兌換，期間誘使客戶將大量虛擬貨幣或港元，轉入指定電子錢包或傀儡銀行帳戶，或者將大量現金交予在場職員，用以兌換虛擬貨幣。在收取客戶的款項後，職員會藉故離開，並帶走客戶的現金，當中牽涉3名受害人，涉款約500萬港元。

在過去兩周，警員以涉嫌「串謀詐騙」拘捕6名男子，相信他們均為涉事集團的骨幹分子，其中4人有黑社會背景。根據調查，該集團涉嫌與今年3月在尖沙咀發生的兩宗同一手法騙案有關，兩宗騙案共有9人受害，總損失約1,200萬港元。人員形容，該犯罪集團分工仔細、計劃周詳，亦加大了執法部門的調查力度。

此外，今年3月至4月，執法部門收到一間本地虛擬銀行的報案，指有多名人士在1月至4月期間，將懷疑虛假身份證上傳到開戶網站，藉此開設戶口。初步調查發現，有人利用虛假身份證，包括改圖、貼上他人相片，企圖暪過銀行的保安驗證系統。

經情報分析及深入調查後，警員鎖定一批涉案人士，繼而拘捕4男1女，他們均持有香港身份證。行動中，警員檢獲涉案手機及一張懷疑虛假身份證；被捕人士已獲准保釋候查。

另一方面，假冒客服騙案在近月有大幅上升的趨勢，在今年首兩季，西區共接獲67宗，而在7月至8月，相關騙案劇增至80宗。警員在今次行動拘捕5名涉及假冒客服騙案的傀儡戶口持有人，涉款約360萬港元。

人員指出，該類騙案的騙徒一般會假扮不同公司的客服人員，以隨機方式致電受害人，訛稱他們有未付款的貨品或服務，待受害人否認後，再聲稱能夠幫忙取消該服務或產品，要求受害人提交銀行資料或轉帳到指定戶口，得手後去如黃鶴。