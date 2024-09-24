華反對以犯黎巴嫩主權　歐盟憂中東全面戰爭

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利周一（23日）在紐約聯合國大會召開世界領導人會議前警告，以色列與黎巴嫩的衝突恐將把整個中東捲入戰爭。聯合國秘書長古特雷斯呼籲立即緩和局勢，盡一切努力尋求外交解決方案。中方周二（24日）亦反對侵犯黎巴嫩主權和安全的行為。

博雷利指以黎衝突平民傷亡人數不斷增加，軍事打擊力度加強，目前局勢極其危險和令人擔憂，幾乎陷入一場全面戰爭，歐洲最擔心的衝突外溢正成為現實，認為所有人都必須盡一切努力阻止爆發全面戰爭。古特雷斯通過發言人發表聲明，對以黎邊境緊張局勢升級造成大量人命傷亡深感震驚，再次呼籲各方保護平民和民用基礎設施。他提醒有關各方有責任確保聯合國人員和資產的安全，敦促各方立即停止敵對行動以恢復穩定。

中國外交部發言人林劍周二在北京回應指，中方高度關注當前以黎緊張局勢，對有關軍事行動造成大量人命傷亡深感震驚。中方反對侵犯黎巴嫩主權和安全的行為，亦反對和譴責一切傷及無辜平民的行動，呼籲有關方採取措施，立即緩和局勢，防止地區緊張局勢進一步升級，切實維護中東的和平穩定和人民的生命安全。