十一長假迎出入境高峰　入境處料逾千萬人進出香港

今年十一長假期間(即9月28日至10月7日)，入境事務處預計約有1,003萬人次(包括香港居民及訪客)，經各海、陸、空管制站進出香港。經入境處與深圳出入境邊防檢查總站等內地部門協商後，預計約有854萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。

陸路出境和入境高峰期同為下周二(10月1日)，出境人次約523,000，入境人次則約632,000。入境處估計假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有208,000、185,000及118,000人次出入境。

為疏導假期期間的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。同時，入境處亦會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。另一方面，入境處亦會連同有關部門及香港鐵路有限公司在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及措施，並與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。