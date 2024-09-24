本港工程建造費高　議員斥政府審批程序冗長疊床架屋

香港的工程建造成本「貴」絕亞洲。立法會一個小組委員會今日(24日)召開會議，不少議員指有關問題不但困擾工程業界，且造成多輸局面，部分工程公司更面臨財政困難，當中以冗長的審批流程和人手不足情況尤其棘手，有議員更直斥審批疊床架屋、工序繁多。

發展局日前提交立法會的文件指香港工程的建造成本高，主要原因包括香港建築工人工資比新加坡高出約七成，更比上海、廣州和深圳等高出約3倍。原因可歸納為工人成本、建築材料及設備 的合約風險溢價、設計標準及要求、工程審批流程等5項因素。

工程界議員盧偉國批評冗長的審批流程，指城規和環評條例雖有改善，但距離工程流程較合理的水平還有距離。他又指工人老齡化和人手不足等情況困擾業界，文件指工人平均年齡47歲，熟練工人逾55歲，建造業的勞動力極為欠缺，好多企業即擔心投不到工程，而投到工程亦都擔心無人做。他又問發展局有否改善措施否的具體時間表。

另一議員劉國勳斥審批架床疊屋、工序繁多，問當局可否交由則師或測量師等專業人士進行專業認證，以縮短審批流程。

科技創新界議員邱達根指不少建築業界的朋友都抱怨審批時間過長，希望時間上可加以壓縮，尤其是建造階段約有30%至40%時間用於處理文書工作，他指已有大型建築公司在管理二判工程方面已全面電子化，對監察工程進度有好大幫助，他詢問當局在審批方面可否全面電子化，一些簡單流程則採用人工智能以節省人手。當局指已建立數據庫收集工程進度，檢視審批過程化了多少時間以及有否改善空間。

針對建造業工人老齡化的趨勢，議員陸瀚民指4成熟練工人逾55歲，難免要以更長時間完成相同的工序。在暫停批出外勞配額的情況下，就要讓更多本地青年人加入。然而在學校推廣、電視上的特輯和廣告，甚至發行大隻佬日曆，反應仍然欠佳，詢問當局有無新措施鼓勵年輕人入行？

發展局常任秘書長劉俊傑回覆指，當局會以較宏觀角度檢視需要進行評審的程序，包括建築階段承建商呈交的施工方案和計劃、臨時工程的做法、物料測試和審批、工序檢和及處理臨時交通安排的計劃書等，當中有否同一工作重複出現在不同的程序，或程序的要求有否刪減空間。

他又指局方亦建立數據庫，用以收集現時所有工程進度，可檢視現階段有甚麼工程，相關的審批過程花了多少時間，而審批是有否改善空間等，下一步會推行人工智能的應用，用於監察智慧工地的安全管理。

至於人手方面，他指要鼓勵業界採取更多科技，改善工地工作環境方可吸引年輕新血入行，又指政府鼓勵業界應用科技，而建造業創新科技基金的22億港元金額目前用了一半，約12、133億港元左右。